Com estação do metrô alagada em São Paulo, passageiros sobem em corrimão para escapar da água; veja o vídeo

Com a enxurrada que atingiu a capital de São Paulo na tarde desta sexta-feira (24), passageiros que estavam no metrô precisaram encontrar maneiras de escapar da grande quantidade de água que atingiu o terminal.

De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, a estação Jardim São Paulo-Ayrton Senna, da linha 1-azul do metrô, ficou alagada. Algumas pessoas que estavam no local registraram o momento em vídeos (veja abaixo).