O jogaço imperdível entre Inter e Juventude no Beira-Rio

Bernabei pode ser novidade contra o Juventude, sábado, no Beira-Rio.

Roger Machado terá um elenco turbinado para o clássico do Inter contra o Juventude neste sábado (25) . Valencia continua fora . Jogadores que não estavam à disposição na estreia com o Guarany, em Bagé, podem aparecer. Assim como Clayton Sampaio. Bernabei pode começar na esquerda. Porém, acredito que seja interessante ter um pouco de cautela para colocar o argentino em campo. Por ter chegado depois, não participou da pré-temporada. Vale ter uma atenção especial.

Não vejo problemas em escalar Pablo, guri da base. Com Bruno Gomes fora, por enquanto Aguirre assume a posição. O ideal era o Colorado buscar um substituto. Mas o mercado é complicado, e o clube tem outras demandas para contratar.

