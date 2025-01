Conheça os sintomas e os tratamentos da distimia

Sintomas da distimia

Ademais, o Dr. Julio Peres cita que os pacientes com esse transtorno tendem a se queixar continuamente e culpabilizar os outros por suas dificuldades. “As pessoas com distimia, muitas vezes, não reconhecem os comportamentos queixosos e de autovitimização, afastando as pessoas mais próximas, que passam a não tolerar tais sintomas, perpetuando-se o ciclo de sofrimento”, acrescenta.