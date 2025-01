Voos diretos de Porto Alegre para Buenos Aires: quando voltam?

Depois de ficar fechado em razão da enchente de maio , o Aeroporto Internacional Salgado Filho está retomando gradualmente as conexões internacionais desde dezembro do ano passado.

Horários de operação

Parte dos voos decolam pela manhã do Salgado Filho, enquanto outros partem à noite. As viagens duram cerca de uma hora e 55 minutos e partem nos seguintes horários:

Estimativa de preços

As passagens aéreas para viagens a partir de 3 de março já estão a venda no site oficial da Aerolíneas Argentinas . Os valores são bastante variáveis, já que estão diretamente vinculados à demanda e ao período da compra e da viagem.

Para a turismóloga e agente de viagens Mirian Ritter, tendo em vista o histórico de preços de voos para a Argentina, os preços são vantajosos e estão relacionados a essa retomada. Com base na sua experiência profissional, a tendência é que esses valores aumentem no inverno .

— Os preços oscilam muito com relação a passagens áreas, de forma geral. A vantagem é que, como recém abriram os voos e as vendas, as tarifas estão mais baixas. Com certeza, deve aumentar. Abril tem feriadão, em que as pessoas gostam muito de ir para a Argentina. A demanda começa a ficar maior também entre maio, junho, julho e agosto e só temos um voo direto — pontua.