Hotéis Dall’Onder contam com programação especial para Dia das Mães

Confira cinco motivos para se hospedar em uma das unidades da rede gaúcha. Cesar Silvestro / Divulgação

O Dia das Mães é uma data dedicada a homenagear essas figuras tão especiais. Uma forma de celebrar esse momento único é aproveitando o fim de semana de 9 a 11 de maio para viajar. A Rede de Hotéis Dall'Onder conta com programações diferenciadas para essa época.

Com duas unidades em Bento Gonçalves e uma em Garibaldi, a rede gaúcha de hotéis tem opções diversificadas para quem busca conforto, sofisticação e atividades. Cada uma oferece experiências únicas para abranger os gostos de diferentes públicos.

– Em Bento Gonçalves, nossos hotéis Grande Hotel e Planalto estão localizados na Via Gastronômica, próximos aos melhores restaurantes e atrações da cidade, proporcionando comodidade e experiências para todos os gostos. Já o Dall’Onder Ski, em Garibaldi, é um refúgio tranquilo com uma vista deslumbrante, ideal para quem busca momentos de descanso próximo à natureza. Seja qual for a escolha, garantimos hospitalidade, conforto e um cenário perfeito para celebrar o Dia das Mães – relata a head de marketing e turismo da Rede Dall’Onder, Francisca Chiamenti.

Além de ter opções para diversos gostos, a Rede Dall’Onder apresenta diferenciais que podem fazer o fim de semana do Dia das Mães ser ainda melhor. Confira cinco motivos para se hospedar nos hotéis da empresa:

1. Conforto e sofisticação

As acomodações Dall’Onder são aconchegantes e oferecem café da manhã muito variado. Elas contam com apartamentos amplos e confortáveis, ideais para momentos de descanso. As propriedades têm ainda piscina térmica coberta, spa e áreas de lazer para relaxamento e diversão.

2. Promoção especial para Dia das Mães

Durante todo o fim de semana do Dia das Mães, os hotéis Dall’Onder contam com uma condição especial: mães hospedadas com um filho pagante ganham a estadia de cortesia.

– É um presente especial para transformar momentos juntos em lembranças inesquecíveis – comenta a profissional.

3. Gastronomia

Na gastronomia, além dos restaurantes abertos ao público com pratos à la carte e buffets, a Cantina Cabernet, localizada na Cave do Dall’Onder Grande Hotel, proporciona uma experiência autêntica da culinária italiana.

– Para tornar o Dia das Mães ainda mais especial, preparamos também um jantar temático exclusivo no sábado, repleto de homenagens e momentos emocionantes. Trata-se de uma oportunidade para celebrar em família, com uma refeição deliciosa em um ambiente acolhedor e cheio de afeto – conta Francisca.

4. Localização

Em Bento Gonçalves, os hotéis ficam na Via Gastronômica, que tem diversos restaurantes e atrações. Assim, os hóspedes conseguem aproveitar muito do que a cidade tem a oferecer. Já o Dall’Onder Ski, em Garibaldi, está no alto de uma montanha, que promove uma vista incrível aos hóspedes.

– Seja para um dia repleto de descobertas ou um fim de semana inesquecível, garantimos acesso às melhores atrações de Bento Gonçalves e região, além de uma estadia memorável – afirma a porta-voz.

5. Atrações

Para tornar a experiência ainda mais sublime, a agência de turismo da rede organiza passeios, cuidando de todos os detalhes. Entre as opções, estão o icônico tour de Maria Fumaça, visitas ao Caminhos de Pedra e Vale dos Vinhedos, experiências imersivas em vinícolas, jantares harmonizados e roteiros personalizados.

Além disso, a agência planeja passeios exclusivos para o Dia das Mães. Dessa forma, as famílias conseguem explorar Bento Gonçalves e Garibaldi sem preocupações. Os visitantes que gostam de atividades ao ar livre também podem utilizar o serviço Que Tal de Bike?, que oferece estrutura completa para quem quer pedalar e conhecer Bento Gonçalves de uma forma diferente.

– Esta data merece ser vivida com momentos que ficam na memória e tocam o coração. No Dall’Onder, oferecemos o cenário perfeito para isso. Cada detalhe foi pensado para que você e sua família desfrutem de conforto, gastronomia de qualidade e experiências extraordinárias. Venha viver o Dia das Mães da forma mais inesquecível possível – complementa Francisca.