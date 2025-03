Após mudança, veja como ficam as regras para renovação de visto americano

Surpresa

O retorno para a regra original — e consequente diminuição desse prazo para 12 meses — já estava no radar de especialistas desde o final do ano passado. De toda forma, Lunardi afirma que a mudança imediata pegou a todos de surpresa, pois não houve nenhum aviso antecipado .

— Algumas das demais categorias têm isenções diferenciadas, mas o fluxo maior desse processo, cerca de 95%, é do visto de turismo mesmo. Então, estamos avisando todo mundo dessa mudança, porque algumas pessoas já tinham se acostumado com os 48 meses. Também estamos orientando quem ainda está com o visto vencido há 12 meses para já fazer esse encaminhamento para que não tenha necessidade de passar por uma entrevista consular.

Lunardi comenta que a isenção da entrevista acaba sendo uma facilidade para os solicitantes , que muitas vezes têm receio de comparecer a essa etapa do processo e conversar com o agente de imigração.

— Nesse caso, ao invés de ir para uma entrevista, levar seu Imposto de Renda, extrato bancário e documentação de vínculos com o Brasil, você só entrega o seu passaporte e a documentação que envolve os preenchimentos de formulários. Não precisa levar documento comprovando vínculos com o Brasil. Entrega a documentação e, em até 10 dias úteis, recebe de volta o visto renovado — ressalta.

Prazos

Em 7 de janeiro, conforme a última atualização no site do Departamento de Estado dos EUA, o tempo estimado de espera do visto B1/B2 no Brasil variava de três a 28 dias: