Segundo voo internacional é retomado no aeroporto Salgado Filho

O primeiro voo fora do Brasil foi reaberto no Salgado Filho em 19 de dezembro . Na ocasião, um Boeing 737 da Copa Airlines trouxe passageiros do Panamá para a capital gaúcha e fez a viagem de volta horas depois.

A Fraport, empresa responsável pela gestão do aeroporto, estima que 25 mil usuários façam check-in no Salgado Filho rumo a outros países a cada mês. O número representa 10 mil pessoas a menos do que era registrado antes da cheia. No entanto, a expectativa é voltar ao patamar anterior a partir de março.