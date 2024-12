Empresa pede suspensão do reajuste de pedágio mais caro das rodovias federais

A virada de ano marcaria o reajuste de pedágio da Ecosul, no sul do Estado. A empresa, que administra cinco praças na BR-116 e BR-392, detém o incômodo título de ter o valor de tarifa mais caro das rodovias federais brasileiras .

A ideia é que os valores em atraso sejam acertados com a própria ANTT no final do contrato, previsto para abril de 2026. O deputado federal Daniel Trzeciak (PSDB) ouviu do próprio diretor-geral da ANTT, Rafael Vitale, sobre essa negociação.