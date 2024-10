Depois de 10 meses de avaliações, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) bateu o martelo sobre o pedágio da Ecosul, no sul do Estado. A empresa, que administra trechos da BR-116 e da BR-392, havia solicitado prorrogação do contrato de concessão, que tem data de término marcada para abril de 2026.