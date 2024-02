Em reunião para ouvir os deputados federais gaúchos, o ministro dos Transportes, Renan Filho, acenou nesta terça-feira (6) com a prorrogação do contrato da Ecosul até 2029 em troca da redução da tarifa do pedágio, que hoje está em R$ 19,60 a cada passagem nas BRs 116 e 392. Renan Filho indicou que o valor poderia cair para algo em torno de R$ 9, sem a exigência de obras e investimentos pela concessionária no período adicional.