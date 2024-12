Zoológico de Sapucaia do Sul vai leiloar quase 200 animais

Um leilão diferente será realizado em janeiro pelo governo do Estado. Ao todo, 179 animais do Zoológico de Sapucaia do Sul serão vendidos.

Na relação, estão 150 cisnes-negros, 20 pavões, sete jegues e dois pôneis. Com o leilão, o governo pretende arrecadar mais de R$ 241 mil. A disputa está agendada para 14 de janeiro.

Segundo a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), este processo tramita há dois anos. Os animais são considerados domésticos.

A venda ocorre para dar bem-estar para as espécies que ficarão no zoo. Com a reprodução das espécies, eles estão em espaços limitados.

"Por se tratar de espécies domésticas, esses animais não precisam de autorização do órgão ambiental para a criação e não é possível de serem encaminhados ou doados para outros zoológicos. Salientamos que os compradores devem seguir a legislação vigente no que tange ao bem-estar e cuidados com a saúde dos animais. O leilão garante a transparência para a correta destinação desses animais", diz nota da Sema.

Os cisnes-negros serão vendidos em pares ao custo de R$ 2,9 mil. Já os pavões custarão R$ 331,21 cada um. Os pôneis serão comercializados a R$ 2,7 mil cada. Por fim, os jegues serão vendidos a R$ 1 mil a unidade.