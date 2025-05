Descoberto motivo para cobrança por retirada imediata de avião ao lado do estacionamento do Beira-Rio

O estacionamento ao lado do estádio Beira-Rio vai voltar a ser ocupado pelo Circo Mirage, do ator Marcos Frota . A montagem da estrutura já está prevista para iniciar na próxima segunda-feira (12).

Esse é o motivo, aliás, pelo qual a Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio requisitou a saída imediata do Boeing 737/200, que ocupa o local desde abril do ano passado. A desmontagem do avião já iniciou.