Missa de entronização de Leão XIV será em 18 de maio, anuncia o Vaticano

Leão XIV foi apresentado aos fiéis que aguardavam na Praça São Pedro pela escolha do novo papa.

A missa de entronização do papa Leão XIV será celebrada em 18 de maio na Basílica de São Pedro, informou o Vaticano nesta sexta-feira (9). Robert Prevost foi anunciado como o novo Pontífice na quinta-feira (8), no segundo dia do conclave.