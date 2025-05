Começa a temporada de escalada do Everest

Oito alpinistas nepaleses chegaram ao cume do Monte Everest, a maior montanha do mundo, nesta sexta-feira (9) dando início a uma temporada na qual centenas de alpinistas do mundo todo tentarão chegar ao "teto" da Terra.

Todos os anos, a primeira subida ao pico do Himalaia é reservada a um grupo de alpinistas pertencentes a uma das empresas que organizam as expedições, responsável por equipar as rotas com cordas e equipamentos.

"A rota está aberta. A equipe chegou ao cume esta noite", disse à AFP o líder da equipe, Pemba Sherpa, da 8K Expeditions.

O Nepal emitiu 456 autorizações de escalada para esta temporada de primavera (abril a junho).

"A notícia foi recebida com grande entusiasmo", disse o alpinista Purnima Shrestha à AFP do acampamento base do Everest.

"A rota foi aberta um pouco mais cedo do que o planejado. Esperamos que isso permita um melhor agendamento (das tentativas) e alivie um pouco o trânsito", continuou.

A maioria dos alpinistas que partem para as encostas do Everest é acompanhada por guias nepaleses, o que aumenta o número de alpinistas que aparecem na rota principal até o cume para quase 900 em apenas algumas semanas.

Entre eles, o nepalês Kami Rita Sherpa espera chegar ao cume pela 31ª vez nesta temporada.

No ano passado, mais de 800 alpinistas completaram a subida, 74 deles do lado tibetano, um número crescente que atraiu críticas de puristas pela superlotação e pela mercantilização da escalada.