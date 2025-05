Carris ganha mais tempo para decidir se ficará com terreno da prefeitura

A Carris ganhou mais um ano para decidir se irá ficar com a garagem que a empresa usa na Rua Albion, no bairro São José . O terreno foi avaliado em R$ 70 milhões.

— O contrato de venda da Carris prevê a opção de ficarem com os terrenos ou retornarem para o Município. A empresa havia requerido uma prorrogação no prazo para opção de venda dos terrenos. Após aprovação da PGM (Procuradoria Geral do Município), foi prorrogado — esclarece o secretário municipal de Parcerias, Giuseppe Riesgo.

Originalmente, a vencedora do leilão tinha 12 meses de prazo, após a assinatura do contrato, para decidir se ficaria com o imóvel. Se optar por ficar com o terreno, a Carris terá prazo de 10 anos para pagar à prefeitura.