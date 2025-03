Ypiranga vence o São Luiz e larga em vantagem na final da Taça Farroupilha

Heitor marcou o primeiro gol do Canarinho na partida. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

O Ypiranga deu um passo importante para conquistar o título inédito da Taça Farroupilha. Neste sábado (1º), no primeiro jogo da final, o Canarinho venceu o São Luiz por 2 a 0 e abriu vantagem no Estádio 19 de Outubro.

Com o resultado, o Ypiranga pode perder por até um gol de diferença que assegura o título e a vaga na Copa do Brasil de 2026. Caso o São Luiz vença por dois gols de diferença, o campeão será conhecido nos pênaltis. Três gols ou mais, garantem o troféu para o Rubro.

A grande decisão será no sábado (8), às 21h, no Estádio Colosso da Lagoa.

O jogo

O primeiro tempo foi apático. As equipes pouco conseguiram produzir ofensivamente. Tanto é que o primeiro lance perigoso aconteceu somente aos 20 minutos, quando Roca avançou pela esquerda, adentrou na área e finalizou cruzado, obrigando o goleiro Medina, do São Luiz, a fazer a primeira defesa do jogo.

O São Luiz seguiu sem criar chances do meio pra frente e, com isso, viu o Canarinho balançar a rede. Aos 44', Heitor recebeu um passe de Jean Pyerre e mandou uma pancada certeira no ângulo direito para abrir o placar. O bandeirinha chegou a anotar impedimento na jogada, mas depois de sete minutos de análise no VAR, o gol foi confirmado.

Depois do intervalo, o Ypiranga buscou cadenciar o jogo e trocar passes. E a partir dos 11 minutos, ficou com um homem a mais em campo. Anderson Recife deu uma cotovelada em Galego e, após revisão do árbitro de vídeo, o jogador do São Luiz foi expulso por Jean Pierre Gonçalves Lima.

Apesar de estar em desvantagem, o Rubro quase conseguiu igualar o marcador aos 17. Léo Oliveira cruzou na área para Luiz Henrique cabecear e obrigar o goleiro Edson fazer uma grande defesa.

O Ypiranga seguiu pressionando e, aos 26, ampliou o marcador no Estádio 19 de Outubro. Após troca de passes, Roca cruzou na área e a zaga do São Luiz afastou nos pés de Danielzinho, que dominou e finalizou para o fundo da rede: 2 a 0.