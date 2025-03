Obras na BR-116 vão parar em março por falta de dinheiro

Motoristas tem enfrentado desvios no trânsito entre Porto Alegre e Novo Hamburgo Renan Mattos / Agencia RBS

As obras de melhorias da BR-116, entre Porto Alegre e Novo Hamburgo, estão mais lentas e vão parar em março. Segundo a coluna apurou, o motivo é a falta de dinheiro.

Sem recursos novos, as frentes de trabalho já diminuíram. O investimento possível é feito com verba de 2024 que não chegou a ser usada.

As intervenções que ocorriam ao longo de 40 quilômetros da rodovia foram parando a partir do fim do ano passado. A rodovia tem ganhado mais faixas de tráfego.

A exceção é a construção dos novos viadutos de Esteio, que ainda consegue ter movimentação de trabalhadores. Inclusive, essa obra vai parar nos próximos dias se os recursos não chegarem.

O contingenciamento ocorre porque o orçamento de 2025 ainda não foi votado pelo Congresso. Com isso, o Executivo só pode gastar 1/12 dos recursos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

A demora na votação também causou impactos no Plano Safra. A Comissão Mista de Orçamento marcou para 11 de março a votação do relatório. A fim de evitar que as obras parem, o governo federal pode abrir crédito extraordinário, como fez com os agricultores.

E, mesmo com a votação do orçamento, o recurso disponível para as obras da BR-116 em 2025 é insuficiente. Dessa forma, o governo Lula precisará fazer um aporte extra de recursos para o prosseguimento dos trabalhos.

As melhorias vão receber R$ 72 milhões em 2025. No ano passado, foram repassados 215 milhões nas obras.

Procurado, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) confirma a falta de novos recursos. A autarquia informa que o foco tem sido concluir as obras em Esteio.