Congestionamento faz CCR liberar pagamento de pedágio na freeway

Filas não podem ser maiores do que 400 metros

O grande número de veículos que se deslocaram pela freeway nos últimos dias obrigou a CCR ViaSul a liberar as cancelas de pedágio em determinados instantes. A primeira vez neste verão em que essa ação ocorreu foi na segunda-feira (30), na ida para o Litoral Norte. No pedágio de Santo Antônio da Patrulha, as cancelas ficaram levantadas por pouco mais de um minuto.