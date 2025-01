Aumenta número de motoristas multados por uso do acostamento na freeway

As infrações são registradas com uso das câmeras da CCR ViaSul. Não há necessidade de abordar fisicamente o motorista.

Já sobre as multas registradas nos primeiros dias de 2025, a PRF ainda não divulgou um balanço. Os dados serão incluídos em dados a serem publicados na próxima segunda-feira (6).

As fiscalizações ocorrerão sempre que os policiais julgarem necessário. Mas é certo que as ações serão intensificadas ao longo do verão, quando o movimento na rodovia aumenta expressivamente, causando lentidão na rodovia.