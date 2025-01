Há uma pegadinha para quem quer atalhar caminho entre Porto Alegre e Gramado

O movimento vem aumentando nos últimos dois anos na RS-373 . A rodovia se tornou a opção mais rápida e sem pedágio no deslocamento entre a Região Metropolitana de Porto Alegre e Gramado.

O trecho de chão batido está sendo pavimentado há três anos. A obra deveria ter sido finalizada no ano passado, mas o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) adiou a conclusão do serviço para o fim de 2025 .

Quem não conhece o traçado pode ser traído pelo GPS . No deslocamento pela RS-373, há um trecho de chão batido que não faz parte da rodovia.

Ele é conhecido como Rua Jacob Schneider e tem 3 quilômetros de extensão. Se quiser seguir pela RS-373, o motorista deve evitar essa via.

A RS-373 pode ser acessada a partir da BR-116 (veja mapa abaixo). O trecho que está recebendo asfalto está localizado depois de Santa Maria do Herval.

Quem passa pela rodovia encontra buracos e defeitos no pavimento no bairro Boa Vista do Herval. Neste ponto, o asfalto ainda não chegou e o pavimento é de paralelepípedo irregular.