Naomi Osaka desiste e dinamarquesa é campeã em Auckland

A dinamarquesa Clara Tauson conquistou neste domingo (5), seu terceiro título na carreira e o primeiro desde 2021 depois que a japonesa Naomi Osaka, ex-número 1 do mundo, se retirou da final do WTA 250 de Auckland devido a uma lesão abdominal.

Foi o primeiro confronto entre as duas tenistas. Tauson tem 22 anos, é a 50ª do mundo e, em 2019, foi a primeira dinamarquesa a terminar o ranking mundial juvenil no topo. Com o título deste domingo ela deve ganhar nove colocações na classificação mundial e passar a ocupar o 41º lugar.