Bia Haddad perde feio de americana em Adelaide e continua sem triunfos em simples na temporada

Ainda sem triunfos em jogos de simples na temporada - são três derrotas -, a brasileira definiu a competição como primordial para se aprimorar para o Aberto da Austrália, no qual se apresenta a partir do dia 12. Mas a queda precoce em simples deixa apenas a competição de duplas, ao lado da alemã Laura Siegemund, para ela ganhar ritmo antes do Grand Slam.

Quebrada no quarto game, ela viu Keys logo abrir 4 a 1 no primeiro set. Voltaria a perder o serviço e o set com 6 a 2. Com semblante fechado e sem vibração, a 16ª colocada do ranking mundial foi ainda pior no segundo set. Depois do 1 a 1, a norte-americana "brincou" de jogar tênis.