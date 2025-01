Quem é irmã Inah, pessoa mais idosa do mundo que vive em Porto Alegre

Irmã Inah é colorada de carteirinha e já recebeu uma benção especial do Papa Francisco. Camila Hermes / Agencia RBS

Mulher com histórico de atividade e mente ocupada, exigente e carinhosa à época de professora, lúcida, disciplinada e apreciadora de um churrasquinho: esse é o perfil traçado por colegas de congregação da irmã Inah Canabarro Lucas, de 116 anos, considerada a pessoa mais velha do mundo pelo LongeviQuest, referência em monitoramento e mapeamento de centenários.

Ela nasceu em 1908, é gaúcha de São Francisco de Assis e vive na Casa de Acolhida Santo Enrique de Ossó, da Companhia Santa Teresa de Jesus, na Avenida João Pessoa, em Porto Alegre. Irmã Inah é colorada de carteirinha e já recebeu uma benção especial, ainda que à distância, do Papa Francisco.

Embora a descrição evidencie vivacidade, a religiosa está fragilizada no último mês, quando passou dois dias hospitalizada, mas sem diagnóstico grave.

Conforme o LongeviQuest, a japonesa Tomiko Itooka, também com 116 anos, ocupava o posto de pessoa mais idosa do planeta, mas faleceu em 29 de dezembro. Isso levou irmã Inah a herdar o título de decana da população mundial.

— Ela chega aos 116 anos com certa lucidez. No último mês, está mais frágil, mas impressiona a vitalidade que tinha até um ano atrás. Ela diz que a espiritualidade e a fé são os elementos fundamentais que garantem a consciência e até o físico saudável. Ela não está acamada e só sendo cuidada. Ela interage — diz a irmã Rita Fernandes Barbosa, coordenadora provincial no Brasil da Companhia de Santa Teresa de Jesus, em entrevista ao repórter Jonas Campos, da RBS TV.

As irmãs que convivem com Inah contam que, em um de seus aniversários na última década, pediu e recebeu um leitão assado inteiro, do rabo à cabeça. A longeva religiosa é fã de uma carne, mas é disciplinada na alimentação. Satisfaz o paladar com parcimônia.

Outro segredo, dizem as colegas de congregação, foi ter o hábito de manter-se sempre ocupada com atividades da província, algumas delas até artísticas, como a pintura de tecidos e de cartões. Nos horários de folga, jogava cartas. Se não tivesse uma parceria, duelava contra ela mesma. Recentemente, já no período de maior debilidade, recebeu a visita de parentes. Ela os reconheceu e interagiu de forma carinhosa, relatam as irmãs.

— É uma conquista, mas algo normal da natureza. Poucos chegam, mas ela chegou e, às vezes, diz que Deus esqueceu dela. É uma pessoa que dá a impressão, e acho que não é só impressão, de não ter medo da morte. Ela tem muita fé, bom humor, fraternidade e não se queixa de nada. É um testemunho de vida, de tudo o que é positivo no amor a Cristo e à Nossa Senhora. Até agora, balbuciando, ela ainda reza — diz a irmã Therezinha Aragon, integrante da congregação.

Therezinha diz que, nas últimas semanas, apesar de manter aparente força interior, irmã Inah ampliou certa dificuldade para se expressar e alimentar. A visão também está prejudicada.

Trajetória

No histórico religioso e profissional, a pessoa mais longeva do mundo foi professora de latim, matemática e português. Lecionou em colégios da congregação, o Santa Teresa de Jesus, no Rio de Janeiro (RJ), Santana do Livramento (RS) e Itaqui (RS) — esta última unidade não existe mais. Também atuou em Porto Alegre como bibliotecária na Residência Universitária Santa Teresa de Jesus, igualmente extinta nos dias atuais.

— Ela era muito querida pelas alunas. Na época dela, eram alunas. Não tinha alunos. Era exigente, mas carinhosa. Acolhia bem a todos, sem distinção. Até hoje não param de perguntar pela irmã Inah — conta a religiosa Therezinha Aragon.

Sobrinho da decana, Cleber Vieira Canabarro Lucas, 84 anos, diz que o título da familiar é razão de orgulho.

— Ela já fala muito pouquinho, quase não ouve, e a visão está totalmente embaralhada. Mas está vivendo e comendo os docinhos dela — disse o sobrinho, em entrevista ao repórter Mathias Boni, de Zero Hora, recordando outra paixão gastronômica da supercentenária.

Cleber afirma visitar a familiar todos os sábados e em datas comemorativas, como os aniversários.

— Todo mundo pergunta qual o segredo dessa longevidade. Eu, que acompanhei ela, acredito no seguinte: bom humor, otimismo, bondade e espiritualidade, sempre — resume o parente.

A religiosa foi diagnosticada com covid-19, em 2022, mas teve breve recuperação.

Em 27 de maio de 2025, irmã Inah completa 117 anos. Esse é o dia do nascimento dela, afirmam as colegas de congregação, embora o registro oficial indique 8 de junho como data de nascimento. À época do nascimento da supercentenária era comum esse tipo de divergência, seja pela precariedade dos registros ou pela distância a ser percorrida até um cartório.

Casa de Acolhida

A coordenadora Rita relata que as irmãs da congregação, salvo incapacidade, nunca deixam de ter atividades. Como professora nos colégios, contudo, irmã Inah deixou de atuar em 1980. Desde então, há 44 anos, ela vive em lares da congregação em Porto Alegre. Atualmente, está na Casa de Acolhida Santo Enrique de Ossó, homenagem ao espanhol fundador da companhia católica. Essa residência é onde ficam as irmãs doentes e idosas que necessitam de cuidados. Atualmente, elas são 14.

Foi neste lar que, até pouco tempo, irmã Inah mantinha atividades de pintura de tecidos, cartões e também fazia recepções a religiosas em intercâmbio. A casa de acolhida fica na Avenida João Pessoa em imóvel contíguo à Casa Provincial no Brasil da Companhia Santa Teresa de Jesus. Nesta última, vivem hoje 10 irmãs que estão na ativa. A sede da congregação no Brasil fica na Capital gaúcha.

Festa de aniversário

Em maio de 2023, a reportagem de GZH acompanhou a celebração aos 115 anos de irmã Inah, na Casa de Acolhida Santo Enrique de Ossó. Um dos destaques da comemoração foi a alegria da religiosa ao avistar uma das cuidadoras do lar se aproximando com suas camisas e demais itens alusivos ao Inter.