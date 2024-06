Se há alguém que pode provar que torcer para um time de futebol não é uma escolha, mas sim um destino, é a irmã Inah Canabarro Lucas. A senhora, que completa oficialmente 116 anos neste sábado (8), é a torcedora mais antiga do Inter — além de ser a religiosa mais longeva no mundo, o ser humano mais velho da América Latina e o terceiro mais antigo do planeta, conforme o Gerontology Research Group, organização científica com sede nos Estados Unidos.