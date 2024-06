Há exatos 10 anos, morria o ídolo colorado Fernandão, o capitão dos históricos títulos do Inter da Libertadores da América e do Mundial de Clubes da Fifa, em 2006. Na madrugada do dia 7 de junho de 2014, ele e outras quatro pessoas sofreram um acidente fatal de helicóptero. A aeronave caiu logo após a decolagem em uma ilha no meio do Rio Araguaia.