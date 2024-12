Prorrogada para 2025 isenção de ICMS de hortigranjeiros e ovos no RS

Foi prorrogada para 2025 a isenção de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ( ICMS ) para hortifrutigranjeiros (frutas, legumes e verduras) e ovos. Já publicada no Diário Oficial do Estado, a revogação do decreto que implementaria a cobrança havia sido informada à coluna pelo secretário da Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira. Caso contrário, o imposto seria de 12%.

"De acordo com o novo texto, a isenção será mantida nas saídas de ovos, maçãs e peras frescas. Também será aplicada a isenção nas saídas de frutas frescas nacionais ou oriundas de países membros da Associação Latino Americana de Integração (ALADI) e as de verduras e hortaliças, exceto as de alho, de amêndoas, de avelãs, de castanhas, de mandioca e de nozes. O benefício seguirá não sendo aplicado nas saídas com destino à indústria e nos alimentos cozidos ou que tenham adição de quaisquer outros produtos, mesmo que simplesmente para conservação.", explica a Federação do Comércio de Bens e Serviços do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS).