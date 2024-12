De fogão a micro-ondas: termina no dia 31 prazo para comprar eletrodomésticos com devolução de ICMS

Termina em 31 de dezembro o prazo para comprar eletrodomésticos com direito a receber de volta parte ou todo o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ( ICMS ) pelo programa Devolve ICMS Linha Branca. Ou seja, contempla as compras de Natal. É como um desconto de 17% com limites específicos por item e um valor máximo de devolução de R$ 1,5 mil por pessoa . O sétimo e último lote será pago em 10 de janeiro.

Os itens podem ser comprados em qualquer loja física no Rio Grande do Sul ou, para compras virtuais, vale se a nota fiscal for emitida por estabelecimento localizado no território gaúcho (consulte abaixo).