Há três anos, um cartão branco com a borda nas cores da bandeira do Rio Grande do Sul passou a fazer parte da rotina de famílias gaúchas de baixa renda. Lançado em novembro de 2021, o Cartão Cidadão se consolidou como instrumento de pagamento de benefícios sociais implementados pelo governo estadual e já repassou mais de R$ 1,3 bilhão a cerca de 970 mil beneficiários.