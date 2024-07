336 votos a favor Notícia

Reforma tributária: confira os principais pontos da regulamentação aprovada pela Câmara dos Deputados

Parlamentares inseriram a carne na cesta básica, com imposto zero, decidiram que não haverá incidência do chamado Imposto Seletivo sobre armas de fogo e criaram uma trava para evitar que a alíquota do Imposto sobre Valor Agregado (IVA) ultrapasse 26,5%

11/07/2024 - 07h33min Atualizada em 11/07/2024 - 15h21min