O corte de gastos que Haddad quer e ninguém deixa fazer no Brasil 

Embora a votação do pacote de corte de gastos tenha avançado na Câmara dos Deputados, o dólar volta a subir nesta quarta-feira (18) e já se aproxima de R$ 6,15 . Há certa pressão externa, porque é dia de decisão sobre o juro nos Estados Unidos – com expectativa de corte de 0,25%.

Mas parte da reação negativa vem da desidratação da proposta já considerada insuficiente do governo . O projeto que teve o texto-base aprovado pelos deputados previa possibilidade de bloqueios e contingenciamentos em caso de déficit primário (despesas maiores do que receitas, sem contar a dívida) em duas despesas: gasto com pessoal e uso de crédito tributário por empresas.

É o segundo maior gasto no orçamento, perdendo só para a previdência , cujas despesas estimadas para o próximo ano devem superar pela primeira vez a barreira do trilhão: R$ 1,007 trilhão.

É importante observar que, em tese, esse gasto ajuda a manter empregos, como no caso da desoneração da folha de pagamento. Quando confrontados com o seu peso no orçamento, empresários ponderam que é uma defesa à sanha tributária do governo - este, passados e futuros.