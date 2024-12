Hemocentro Regional de Caxias do Sul precisa de doações de sangue

Com baixos níveis de sangue, o Hemocentro Regional de Caxias do Sul (Hemocs) precisa de doações, principalmente dos tipos O+ e O-. Localizado na Rua Ernesto Alves, 2.260, ao lado da UPA Central, o Hemocs atende de segunda a sexta-feira, das 8h15min às 16h45min, sem fechar ao meio-dia, e aos sábados, das 8h às 12h. Os doadores podem comparecer diretamente ao Hemocs ou agendar pelo WhatsApp (54) 98418-8487.

Podem doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos que estejam pesando mais de 50kg. Menores de 18 anos necessitam de uma aprovação formal dos pais ou responsáveis. É indispensável a apresentação de documento com foto. No dia da coleta , é necessário estar bem alimentado e não ter consumido alimentos gordurosos nas últimas três horas que antecedem a doação de sangue.

Com a chegada do final do ano, a demanda aumenta e as doações diminuem. Por isso, antes de viajar ou entrar de recesso, faça doação de sangue no Hemocentro de Caxias do Sul.