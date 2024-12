Nova Petrópolis receberá R$ 6,1 milhões da Defesa Civil Nacional para recuperar estradas do interior afetadas pela tragédia climática

Nova Petrópolis, na Região das Hortênsias, recebeu a confirmação por parte da Defesa Civil Nacional de um repasse de R$ 6.120.121,83 para custear a recuperação de três estradas no interior do município. O montante será investido nas estradas de Arroio Paixão, Linha Brasil Fundos e Linha Gonçalves Dias , que sofreram danos durante a tragédia climática de maio , que atingiu o Rio Grande do Sul.

De acordo com a prefeitura, os projetos seguem critérios técnicos exigidos pelo Governo Federal e foram cadastrados pela Defesa Civil Municipal e Secretaria de Planejamento, Coordenação, Trânsito e Habitação. Os recursos ainda estão em fase de empenho no órgão federal, e não há data para serem repassados.

Segundo a Defesa Civil de Nova Petrópolis, os projetos atendem aos pontos de bloqueio na Rua Antonio Grasse, em Linha Brasil Fundos, Linha Gonçalves Dias e Rua Aloysio Arthur Mombach, no Arroio Paixão. As obras serão realizadas mediante processos de licitação, e não há previsão para início dos trabalhos.

68 áreas de risco

Um estudo feito pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB) apontou que Nova Petrópolis tem 30 áreas com risco alto e 38 áreas com risco muito alto suscetíveis a deslizamentos, inundações, enxurradas, quedas de blocos e rastejos (movimento lento e contínuo do solo). O relatório indica que a zona rural foi a mais atingida durante o período de chuva e que ainda pode apresentar instabilidade de encostas ou enxurradas.