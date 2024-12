Primeiros estudos do Serviço Geológico do Brasil apontam 33 áreas de risco em Canela e 68 em Nova Petrópolis

Estudo realizado pelo Serviço Geológico do Brasil mapeou áreas de risco em Canela (foto) e Nova Petrópolis, primeiros municípios da região a receberem os resultados. Comunicação SGB / Divulgação

Canela e Nova Petrópolis são os primeiros municípios da Serra a receber o estudo de áreas de risco desenvolvido pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB). O projeto, que começou em outubro deste ano, quando equipes do SGB estiveram nos municípios, teve a primeira leva de relatórios entregues no início de dezembro. Além dessas duas cidades, Caxias do Sul, Cotiporã, Gramado, Guaporé, Santa Tereza, São Valentim do Sul e Veranópolis serão beneficiadas com o projeto.

Conforme a SGB, em Canela foram identificadas 33 áreas de risco depois dos eventos extremos registrados em setembro de 2023 e em maio de 2024. O levantamento também apontou que 7,5 mil pessoas vivem em áreas de risco alto ou muito alto com possibilidade de inundações ou deslizamentos.

Em Nova Petrópolis o estudo indicou 30 áreas com risco alto e 38 áreas com risco muito alto suscetíveis a deslizamentos, inundações, enxurradas, quedas de blocos e rastejos (movimento lento e contínuo do solo). O relatório indica que a zona rural foi a mais atingida durante o período de chuva e que ainda pode apresentar instabilidade de encostas ou enxurradas.

Leia Mais Alternativas para fortalecer o turismo na Serra pauta evento realizado em Nova Petrópolis nesta segunda-feira

Segundo a SGB, em um aspecto geral, os riscos mapeados nas cidades estão relacionados com características naturais da região e casos de ocupação irregular do território. Para isso, o documento recomenda ações de segurança, como sistemas de monitoramento e alerta de desastres, sistemas de drenagem fluvial e desenvolvimento de políticas públicas de ordenamento territorial.

— Os gestores municipais terão subsídios técnicos para a tomada de decisões para o planejamento territorial e para realizarem intervenções que podem ser estruturais, como obras de contenção de encostas. Além disso, terão conhecimento para inibir a ocupação de áreas que oferecem riscos à população — detalha o chefe do Departamento de Gestão Territorial, Diogo Rodrigues.

Nova Petrópolis adota primeiras medidas preventivas

Nova Petrópolis conta 30 áreas com risco alto e 38 áreas com risco muito alto de novos episódios de deslizamentos. Serviço Geológico do Brasil / Divulgação

Desde que teve acesso ao relatório da SGB, a prefeitura de Nova Petrópolis já identificou medidas preliminares e iniciou obras de prevenção. De acordo com o responsável pela Defesa Civil do município, Lucas Attmann, espaços da área urbana foram os primeiros a receber intervenções.

— Na Rua da Usina, que é uma via que liga o Centro aos bairros, fizemos a recomposição do talude na encosta, para evitar que não haja mais deslizamentos e que o pessoal fique isolado da área central. Na Rua Argentina, no bairro Imperial, também refizemos o talude em uma área que pertence à prefeitura, mas que acabou registrando deslizamentos que atingiram uma residência — explica.

Em paralelo, a administração vem tendo reuniões para orientar os moradores sobre ações preventivas em terrenos particulares e protocolos de evacuação de áreas de risco. Ainda, o estudo da SGB tem guiado a criação de novas diretrizes para as construções em Nova Petrópolis.

— Determinamos, via projeto de lei, que as áreas suscetíveis à movimentos de massa ou inundação requerem o envolvimento de um geólogo para analisar a área. Só então os projetos de novas residências poderão ser feitos. Outra mudança é o Plano Diretor da cidade, que está sendo revisado. No novo texto, está prevista a inclusão das áreas suscetíveis a deslizamentos e inundações. A partir disso a prefeitura vai cobrar dos munícipes bom uso da área — comenta.

Em Canela, prefeitura prepara ações iniciais

Estudo da SGB indicou que Canela possui 33 áreas de risco. Comunicação SGB / Divulgação

Apesar de ter recebido o estudo da SGB recentemente, a administração de Canela estima que o interior do município seja a localidade com maior volume de demandas preventivas. Segundo o coordenador da Defesa Civil de Canela, Marcelo Fogaça Rodrigues, a administração ainda trabalha para restabelecer as vias da zona rural.

— Tivemos um restabelecimento provisório dos acessos. Vamos usar o estudo do SGB para avaliar quais medidas serão adotadas e as regiões que devem ser priorizadas. Possivelmente, as ações serão executadas pela próxima administração — prevê.

Na área urbana, Rodrigues indica que a área da pedreira, no bairro Santa Marta, já recebeu ações iniciais. Considerada área de alto risco, o espaço teve as 68 famílias que residiam no local retiradas. O projeto da prefeitura de Canela é tornar o espaço uma área de preservação ambiental.