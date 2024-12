Quem é Celina Locks, esposa de Ronaldo Fenômeno?

O casal se conheceu no final de 2014, em uma festa à fantasia organizada por amigos em comum.

Ronaldo Fenômeno e Celina Locks são um dos casais mais comentados do Brasil. Juntos há 10 anos, eles estiveram, nesta quarta-feira (18), no programa Mais Você, de Ana Maria Braga, no qual compartilharam detalhes de sua história.