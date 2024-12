As novidades abrangem tanto quem é mais discreta quanto as mais criativas. Roman / stock.adobe.com

O mercado erótico está sempre propondo novas e criativas soluções para as demandas das mulheres quando o assunto é prazer feminino. Desde sex toys que se adaptam à anatomia e com intensidade de vibrações personalizáveis aos modelos em formatos engraçadinhos e delicados que se popularizaram nos últimos anos, há opções para qualquer perfil.

Para dar uma amostra dos brinquedos eróticos que estão fazendo mais sucesso no momento, duas proprietárias de sex-shops de Porto Alegre indicam, a seguir, os produtos que prometem atender tanto as consumidoras mais aventureiras quanto as mais discretas.

Calcinha vibratória

Produto é um estimulador clitoriano para encaixar na calcinha com controle remoto. Intt Toys / Divulgação

Sabe aquelas comédias românticas em que a pessoa experimenta uma calcinha vibratória ou outro tipo de brinquedo erótico controlado à distância? Segundo a educadora sexual e empresária Ana Luiza Migliavaca, proprietária da sex shop Hot Pepper, em Porto Alegre, esse toy é do tipo que nunca sai de moda:

— Muitas pessoas já assistiram filmes sobre toys controlados à distância e é por isso que as calcinhas vibratórias sempre estão em alta quando o assunto são os toys do momento. Com seus nove modos de vibração surpreendentemente silenciosos, permite que você aproveite onde quer que esteja.

Esse produto da Pleasure Panty é feito em material aveludado e suave, e tem um design discreto que permite ser usado sob a roupa íntima, garantindo momentos discretos de prazer a qualquer hora. O controle remoto sem fio possibilita ajustar facilmente as vibrações conforme desejado, personalizando a experiência sensual.

Por aplicativo

O modelo da calcinha "Edney" pode ser controlado por aplicativo. Svakom / Divulgação

É mais um sex toy com estimulador clitoriano para encaixar na calcinha, mas tem um diferencial. A marca americana Svakom investiu em 11 tipos de vibrações que além de ser controlada por um pequeno controle remoto, também pode ser por um aplicativo de celular, aumentando as possibilidades do prazer.

É perfeito para uma brincadeira criativa através do bluetooth com alcance de cinco metros.

— Você pode se divertir sozinha ou permitir que seu parceiro ou parceira controle suas sensações através do controle ou do aplicativo exclusivo da marca. O diferencial do Edeny é a possibilidade de uso em locais públicos como cinema e restaurante — descreve Elisa Aydos, da Apassionata Butique Erótica.

Sugador de clitóris

Sugador de clitóris e estimulador de ponto G "My Dino" . Intt Toys / Divulgação

Ele faz de tudo: além de ser um vibrador dois em um – além de vibrar, tem um sugador de clitóris – o My Dino também vira uma luz de cabeceira enquanto carrega. É mais um daqueles modelos bonitinhos e engraçados que caíram nas graças do público feminino nos últimos anos.

— De um lado, ele funciona como um estimulador de ponto G com sete modos diferentes de vibração. Na outra extremidade, tem sete modos de ondas de pressão e que funcionam como um sugador de clitóris. É a escolha perfeita para mulheres que desejam uma experiência de estimulação clitoriana intensa e variada — explica Ana Luiza Migliavaca.

O brinquedo inclui uma base carregadora com LED e conexão USB. Uma hora de carregamento proporciona até 1 hora de uso contínuo.

Estimulador por sucção

Mambo é um sugador de clitóris com bocais adaptáveis. Platanomelon / Divulgação

Produzido pela marca europeia de brinquedos de adulto Platanomelon, Mambo é um estimulador de clitóris por sucção que possui 14 modos de ondas de pressão para aumentar a irrigação sanguínea e proporcionar mais prazer.

Seus diferenciais são a possibilidade de personalizar a intensidade de pulsação, adaptando-se ao ritmo da usuária, e os dois bocais de silicone adicionais, intercambiáveis e de tamanhos diferentes, para que se encaixe no formato do clitóris.

— É uma ótima sugestão para o uso solo por mulheres com alguma dificuldade para chegar ao orgasmo ou para aquelas que desejam experimentar sensações únicas e diferenciadas — detalha Elisa Aydos.

Vibrador com plug anal

Vibrador de ponto G e clitóris com plug anal é um brinquedo com três funções diferentes. NV Toys / Divulgação

“Para as mais ousadas, este vibrador emplacou com sucesso garantido”, descreve a empresária e educadora sexual Ana Luiza Migliavaca, já que é um brinquedo três em um, que proporciona um prazer multifacetado. Além da haste principal, que estimula o ponto G, esse brinquedo erótico vem com um estimulador de clitóris em formato de coelhinho e um plug anal na forma de esferas.

— Isso significa que você pode explorar uma variedade de sensações prazerosas, todas com um único vibrador — diz Ana Luiza.

Com toque suave e limpeza fácil, esse produto da NV Toys tem 10 níveis de vibração e quatro velocidades, além de ser recarregável via USB.

NV Toys | Preço: R$359,91

Vibrador flexível duplo

Modelo oferece vibração em cada ponta. Pretty Love / Divulgação

Para as mais criativas, o Dream Lover's Whip da marca Pretty Love tem um formato que imita um “laço”, com um vibador em cada extremidade. O brinquedo oferece 12 modos de frequência em cada ponta.

— Dá liberdade para ser usado como sua imaginação permitir. É um dos brinquedos mais vendidos para o público lésbico — relata Elisa Aydos, da Apassionata Butique Erótica.