Nicole Kidman vive fantasia sexual de submissão em filme com Harris Dickinson.

Babygirl , filme da diretora holandesa Halina Reijn, traz Nicole Kidman na pele da protagonista Romy, uma mulher acostumada a ocupar posições de comando no trabalho e em seu círculo familiar, mas que se interessa sexualmente pela submissão.

Tendo o sexo como fio-condutor, o longa tensiona relações de poder em diferentes esferas. Romy, que é CEO de uma grande empresa e vive um casamento sem satisfação sexual, acaba se envolvendo com Samuel (Harris Dickinson), um estagiário recém-contratado e bem mais jovem do que ela. Contudo, entre quatro paredes, é o garoto quem assume o controle.

O enredo de Babygirl vem gerando debates entre os espectadores. Por um lado, há quem exalte a disposição do filme em retratar o desejo e a liberdade sexual das mulheres com naturalidade. Por outro, também há críticas à narrativa construída pelo longa, acusado de reforçar estereótipos machistas, como o de que "toda a mulher deseja ser dominada por um homem".

A própria personagem enfrenta conflitos semelhantes no filme. Romy é uma mulher empoderada e, justamente por isso, sente-se culpada e envergonhada ao perceber o prazer que ser submissa lhe traz. Para ela, é como se o fetiche que tanto lhe satisfaz, também invalidasse sua trajetória enquanto uma mulher independente e de sucesso.

O sentimento não é exclusividade da protagonista de Babygirl. Segundo a sexóloga e ginecologista Mariana Mendes Rodrigues, é comum que mulheres se sintam "menos feministas" por conta do interesse sexual pela submissão. Contudo, conforme a profissional, não há nenhuma razão para tal.

— A gente pode questionar a frequência com que as mulheres são colocadas na posição de esperar que um homem venha dominá-las, pois há vários filmes que repetem essa fórmula. Porém, estamos falando de algo estrutural. O problema não está no fetiche — observa Mariana.