Há uma estratégia bem caseira para começar o dia com o pé direito: o orgasmo matinal. Isso porque o prazer logo cedo, explica a psicóloga e sexóloga Lucia Pesca, estimula a liberação de endorfina e serotonina ao longo do período, neurotransmissores responsáveis pela sensação de bem-estar, que contribuem para a redução do estresse e da ansiedade dos afazeres.

— Amanhecer fazendo sexo faz com que hormônios sejam liberados durante o ato, os quais ajudam a fazer o nosso dia render mais. A pessoa vai estar munida de dopamina, ocitocina, bom humor, então encara de forma mais leve e focada as coisas que tem que fazer. Ela já sai de casa mais leve – salienta Lucia.

O orgasmo matinal é um aliado para quem tem dificuldades de concentração e de foco nas atividades essenciais da sua rotina. As substâncias liberadas no organismo no ápice do prazer ajudam o indivíduo sentir que sua cabeça não está tão cheia e focalizar o que precisa resolver e o que é prioridade.