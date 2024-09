Foi um sonho? Notícia

É possível ter um orgasmo dormindo? Especialistas explicam as razões por trás do prazer durante sono

Para os homens, a ocorrência é mais evidente. No caso das mulheres, o fenômeno ainda é pouco estudado e está permeado por tabus. "Acontece com muito mais frequência do que é relatado", afirma ginecologista e sexóloga

28/08/2024 - 10h14min Atualizada em 28/08/2024 - 12h23min