Ovulação representa o momento em que o óvulo é liberado de um dos ovários.

Compreender o ciclo menstrual é um fator fundamental para que a mulher tenha maior conhecimento sobre o próprio corpo. A diferenciação entre as etapas e os sinais que o organismo emite em cada uma delas pode ser importante para o cuidado com a saúde, dependendo do objetivo.

A ovulação, por exemplo, é uma das fases envolvidas nesse processo e é determinante, sobretudo, para quem deseja engravidar.

De modo geral, a ovulação envolve o momento em que o óvulo é liberado de um dos ovários, tornando-se disponível para ser fecundado em caso de uma relação sexual desprotegida.

O que acontece no corpo durante a ovulação?

O ciclo menstrual ocorre de maneira cíclica em mulheres na idade reprodutiva. De acordo com a ginecologista e obstetra Marta Ribeiro Hentschke, pós-doutora em Medicina Reprodutiva e professora na PUCRS, o ciclo pode durar entre 24 e 38 dias, começando no primeiro dia da menstruação e terminando no dia anterior ao início da próxima.

Dessa forma, considerando um ciclo regular de 28 dias, a ovulação está prevista para ocorrer entre o 12º e o 14º dia.

— Esse processo é todo regulado por hormônios. Os mais importantes para a ovulação são os fólico-estimulantes e os luteinizantes, conhecido como LH. O aumento do estrogênio leva a um pico de LH, que promove o amadurecimento final do folículo e, então, a liberação do óvulo — explica Marta.

A etapa está diretamente relacionada ao período fértil, apesar de não serem sinônimos. Isso porque o intervalo de maior chance de ocorrer uma gravidez é cerca de cinco dias antes e um dia depois da ovulação.

— Consideramos que o período mais fértil da mulher é entre 36 a 48 horas antes da ovulação. O ideal é que a relação sexual ocorra um pouco antes para maior probabilidade de ter uma gravidez — adiciona a especialista.

É importante lembrar que quem faz uso de anticoncepcionais hormonais de maneira correta – o que inclui pílulas orais, injeções, anel vaginal, implante e adesivos cutâneos – não tem ciclo menstrual ativo. Esses medicamentos inibem as oscilações hormonais e, consequentemente, acabam bloqueando a ovulação.

Sinais da ovulação

Para quem deseja identificar a proximidade ou o momento da ovulação, o corpo emite alguns sinais que podem auxiliar nesse reconhecimento. Na maioria dos casos, eles são sutis, sendo normal as mulheres não sentirem nada.

Além disso, a ovulação pode ser influenciada por fatores externos, como estresse, desregulações hormonais, ganho ou perda de peso expressivos, entre outros.

Aumento da secreção vaginal

A médica Marta Ribeiro Hentschke pontua que o sinal mais clássico dado pelo corpo é a presença de um corrimento vaginal bem característico.

— O muco cervical fica mais transparente, mais elástico, semelhante a uma clara de ovo. Para as mulheres que conseguem ver, é bem nítido. Esse muco é importante para que o espermatozoide faça a passagem pelo colo do útero.

Elevação da temperatura corporal basal

Outro sinal recorrente é um leve aumento da temperatura corporal basal (temperatura do corpo em repouso). Essa elevação ocorre por conta do aumento dos níveis de progesterona logo após a ovulação.

Embora algumas mulheres monitorem o período fértil dessa forma, essa técnica não é considerada a mais confiável para identificar o momento com precisão.

Dor ou desconforto

Conforme Marta Hentschke, há mulheres que também sentem um desconforto na região pélvica, chamada de "dor da ovulação":

— Há pacientes que sentem uma dor leve, com duração de minutos ou horas, próximo ao momento da ovulação. Geralmente, quando o desconforto aparece, o período mais fértil já pode ter passado. Essa dor pode ser semelhante a uma cólica e, às vezes, é mais localizada, à direita ou à esquerda, dependendo do ovário responsável pela ovulação.

Aumento do desejo sexual

Um sinal bem comum é o aumento do desejo sexual, como se o corpo estivesse se preparando para uma possível gravidez. É natural que as mulheres sintam a libido mais alta, uma vez que ela está relacionada à elevação dos níveis do hormônio estrogênio, que ocorre pouco antes da ovulação.

Sensibilidade nas mamas

As flutuações hormonais também são capazes de provocar sensibilidade nas mamas. Esse tipo de sintoma é encontrado em outras fases do ciclo, como no período pré-menstrual.

Como funciona o teste de ovulação?

Caso esses sinais não se manifestem no corpo da mulher ou ela tenha um ciclo irregular, é possível acompanhar a ovulação em consultório médico, por meio de ultrassom para então poder estimar o momento da ocorrência.

Além disso, a pessoa pode contar com o apoio de testes de ovulação, vendidos em farmácias, que possuem um formato semelhante a um teste de gravidez.

— Esses testes mostram o pico do LH (hormônio luteinizante), indicando que dentro das próximas 24 a 36 horas, mais ou menos, vai ocorrer a ovulação. Vale ressaltar que eles não confirmam que a ovulação já aconteceu, mas sim que está prestes a ocorrer. É justamente nesse período que a mulher está em seu momento mais fértil — afirma a ginecologista Marta Hentschke.