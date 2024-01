Quando a menstruação atrasa, é comum que a primeira suspeita que venha à mente da mulher seja gravidez. O fator, no entanto, não é o único capaz de provocar mudanças no ciclo menstrual. Por tratar-se de um fenômeno complexo, o processo fisiológico envolve diferentes partes do corpo e pode sofrer influências de origens interna e externa.