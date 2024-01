Além de praia e sol, verão é sinônimo de eventos ao ar livre, festivais, festas e bloquinhos de carnaval. Nessas ocasiões, os banheiros químicos e públicos são a única alternativa para quando bate a vontade de fazer xixi — afinal, urinar na rua é crime. É comum, porém, as pessoas se depararem com cabines sujas, falta de papel e ausência de pia para lavar as mãos, gerando preocupações quanto à higiene do local e consequente integridade da saúde íntima.