Monfils vence Altmaier e se garante na 3ª fase do Aberto da Austrália

O veterano francês Gaël Monfils (41º do mundo) se classificou nesta quinta-feira (16) em Melbourne para a 3ª rodada do Aberto da Austrália ao vencer o alemão Daniel Altmaier (101º), conseguindo assim sua sétima vitória consecutiva.

Vencedor do torneio ATP 250 em Auckland no sábado, o parisiense de 38 anos venceu com parciais de 7-5, 6-3 e 7-6 (7/3) e se juntou aos seus compatriotas Ugo Humbert (14º), Arthur Fils (21º) e Benjamin Bonzi (64º), classificados na quarta-feira.