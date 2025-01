Grêmio anuncia a contratação de Gustavo Cuellar

O Grêmio anunciou a contratação de Gustavo Cuellar , 32 anos, na noite desta quarta-feira (15). O volante colombiano assinou contrato com o Tricolor por duas temporadas, podendo estender o vínculo por mais um ano.

Para fechar com o time gremista, Cuellar conseguiu liberação do Al-Shabab, onde estava desde 2023. Além disso, recusou propostas de Corinthians e Fluminense.

Cria do Deportivo Cali, Cuellar se destacou no Junior Barranquilla antes de chegar ao Flamengo, em 2016. Ele também frequentou a seleção da Colômbia até 2022.

Cuellar é primeiro volante e caiu no gosto de Gustavo Quinteros quando o atual técnico gremista comandava as seleções do Equador e da Bolívia e enfrentou a Colômbia em jogos de Eliminatórias e Copa América.