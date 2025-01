Juventude cria boas chances, mas perde amistoso histórico para o Boca Juniors 

O dia 15 de janeiro entrou para a memória do torcedor do Juventude. Na noite desta terça-feira (17), o Verdão encarou o Boca Juniors em um teste grandioso antes do começo do Gauchão. A partida foi no Estádio San Nicolás, na Província de San Nicolás de Los Arroyos.

O time do técnico Fábio Matias, perdeu pelo placar de 2 a 0, mas o duelo ficará marcado para o torcedor, pois o reconhecimento de ser convidado é maior que qualquer placar. Além disso, o desempenho, especialmente na primeira etapa, foi satisfatório.

A torcida do Boca lotou os 25 mil lugares do Estádio em território hermano. O duelo foi de torcida única, sem espaço para os hinchas alviverdes. Foi uma atmosfera de jogo valendo, apesar de ser amistoso.

O JOGO

E o Juventude foi para a o país vizinho com espírito de Gauchão. Logo aos três minutos, o atacante Ênio carimbou o travessão. Ele soltou uma pancada de fora da área e quase sacudiu a rede do time argentino. E o Verdão seguiu com as melhores oportunidades. Aos 10 minutos, o zagueiro Cipriano deu passe para Mandaca, que achou Erick Farias livre. O atacante entrou na cara do goleiro, mas chutou para fora.

E a lei do "quem não faz leva" é universal. Aos 14 minutos, Aguirre recebeu pela esquerda e cruzou para a área, o volante Kelvi foi cortar, porém, o colocou, de cabeça, contra o patrimônio. Com 1 a 0 no placar, o time mandante.

Após o gol, as oportunidades cessaram. Aos 30 minutos, Taliari lançou Mandaca, que caiu na área. O jogador do Juventude reclamou de pênalti, mas não foi nada Aos 34, veio a resposta do time de Fábio Matias. A terceira oportunidade saiu novamente de Ênio. Após conclusão de Erick Farias e rebote do goleiro Brey, o atacante concluiu na rede, pelo lado de fora.

O primeiro tempo terminou com placar de 1 a 0 para o Boca, mas as melhores oportunidade foram do Juventude. No entanto, faltou efetividade para ir para o vestiário com um empate ou a vitória parcial nos primeiros 45 minutos do confronto histórico. O goleiro do Papo fez apenas intervenções na primeira etapa.

SEGUNDO TEMPO

Segundo tempo foi acirrado e poucas chances. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

A equipe do Juventude voltou com a mesma formação no retorno do intervalo. Apesar do Papo ter o primeiro escanteio, o Boca fez o segundo gol logo aos 4 minutos. Merentiel entrou em diagonal para chutar forte na saída do goleiro Marcão e ampliar para 2 a 0. Foi a primeira finalização construída pelo time argentino no jogo.

Antes do jogo, ficou acertado entre as equipes que seriam apenas sete substituições. O técnico Alviverde modificou o time depois dos 10 minutos. Abner, Alan Ruschel, Reginaldo, Batalla entraram nos lugares de Cipriano, Felipinho, Ewerthon e Erick Farias, respectivamente, mantendo a mesma formação tática. Para ter mais criação, o técnico do Verdão mandou Jean Carlos para o campo e sacou Kelvi.

A etapa final chegou aos 30 minutos sem chances claras para ambos os lados. O duelo também perdeu intensidade. Esta foi apenas a segunda movimentação mais forte do elenco do Ju, que venceu o Sindicado dos Atletas no último final de semana, por 2 a 0.

Nenê entrou aos 34 minutos da etapa final na equipe do Juventude. Aos 43 anos, existia a expectativa do vovô alviverde enfrentar Cavani, mas o Boca não relacionou o craque uruguaio.

Os minutos finais seguiram no mesmo ritmo do jogo cadenciado e sem oportunidades. O duelo terminou sob forte calor, com placar de 2 a 0 para o Boca, mas o Juventude fez um enfrentamento de deixar o torcedor orgulhoso por jogar diante de um gigante mundial.

FICHA TÉCNICA

Amistoso

Boca Juniors 2x0 Juventude

Estádio San Nicolás

Província de San Nicolás de Los Arroyos

Boca Juniors

Brey (Garcia, Intervalo); Blondel, Belmonte, Di Lollo, Barinaga (Dalmasso, 21/2º); Rey, Martegani (Miramón, 10/2º); Blanco (Fabra, 21/2º), Janson (Palacios, Intervalo), Marentiel (Gimenez, 10/2º); Aguirre (Zenón, 21/2º). Técnico: Fernando Gago

Juventude

Marcão; Ewerthon (Reginaldo, 15/2º), Adriano Martins, Cipriano (Abner, 15/2º)e Felipinho (Alan Ruschel, 15/2º); Kelvi (Jean Carlos, 23/2º), Jadson e Mandaca; Ênio (Nenê, 35/2º), Erick Farias (Batalla, 15/2º) e Gabriel Taliari (Peterson, 35/2º). Técnico: Fábio Matias