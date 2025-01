Clube que disputará o Mundial de Clubes negocia a contratação de zagueiro do Juventude

Danilo Boza iniciou a pré-temporada 2025 pelo Verdão. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

O zagueiro Danilo Boza está prestes a trocar a "Terra do Churrasco" pela "Cidade do Sushi". Aos 26 anos, o defensor e o Juventude receberam uma proposta do Urawa Red Diamonds, ou como é mais conhecido, Urawa Reds.

O Urawa Reds é um clube profissional com sede na cidade de Saitama, parte da Região Metropolitana de Tóquio. O nome surgiu da antiga cidade de Urawa, atualmente parte de Saitama.

A equipe disputa a principal divisão do futebol do Japão. Mas o grande atrativo é que o Urawa Reds está confirmado na disputa do novo Mundial de Clubes da Fifa que ocorrerá no meio deste ano.

O clube japonês estará no Grupo E do Mundial, e enfrentará a Inter de Milão, o River Plate e o Monterrey, do México. O que dará uma enorme visibilidade a Danilo Boza e certamente o seduz para acertar a transferência ao Japão.

Boza já havia manifestado o desejo de jogar fora do Brasil. A proposta do clube japonês chegou no início da semana e deve cobrir a multa contratual do atleta, uma vez que o zagueiro tem contrato até o fim de 2025. Os valores ainda não foram revelados.

Em junho do ano passado, o Kyoto Sanga, também da primeira divisão japonesa, tentou tirar Boza do Alfredo Jaconi. Na época, a proposta foi de R$ 4,8 milhões por 60% dos direitos do jogador. O Verdão detém 50% do passe e o Mirassol possui os outros 50%.