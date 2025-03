OUÇA AGORA: Juventude x Vitória pelo Brasileirão

O Juventude enfrenta o Vitória neste sábado (29), pela 1ª rodada da Série A do Brasileirão. A bola rola às 18h30min, no Estádio Alfredo Jaconi.

O Futebol da Gaúcha transmite o confronto na Rádio Atlântida Serra 105.7 FM e no aplicativo GZH/opção Serra . A jornada esportiva inicia às 18h e a narração será de Eduardo Costa, com comentários de Maurício Reolon e reportagens de Rafael Rinaldi. Na central de esportes, Camila Corso.

Na última temporada do Brasileirão, o Papo ficou 15º lugar. Já o Vitória ficou com a 11ª colocação e garantiu uma vaga na Sul Americana. Nos Estaduais 2025, o Verdão chegou às semifinais do Gauchão e foi Campeão do Interior, enquanto o Vitória enfrentou o Bahia na final do Baiano, mas acabou ficando com a vice colocação.