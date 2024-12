Problema em subestação de energia deixa regiões sem luz em Porto Alegre

Segundo a CEEE Equatorial, em poucos minutos as equipes da concessionária conseguiram restabelecer a energia para 30 mil consumidores. Por volta das 17h50min, a empresa informou que o serviço havia sido normalizado para todos os afetados. No entanto, ainda há relatos de falta de energia nos Bairros Menino Deus e Floresta.

A CEEE ainda afirmou que está acompanhando junto à CPFL, responsável pela transmissão de energia, os trabalhos para identificação da causa da interrupção de energia na subestação e que juntas as empresas tomarão as medidas necessárias para que esse tipo de ocorrência não volte a acontecer.

Em nota, a CPFL afirmou que a queda no fornecimento de energia ocorreu "em decorrência da falha na subestação Porto Alegre 9" e que ainda está apurando as causas .

Alteração na operação do trensurb

O problema em Porto Alegre também afetou a operação do trensurb, que ficou em via única em ambos os sentidos no trecho entre as estações Unisinos e Novo Hamburgo, com intervalo aproximado de 30 minutos entre viagens.