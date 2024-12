Como jogam os times de Pedro Caixinha, técnico que tem acerto encaminhado com o Grêmio

No Bragantino, que comandou por quase duas temporadas, técnico adotava como sistema básico o 4-3-3. Ari Ferreira / RB Bragantino/Divulgação

O Grêmio pretende anunciar em breve a contratação de Pedro Caixinha, 54 anos. O português havia deixado em suspenso as tratativas, com a chance de virar o nome no Botafogo, caso Arthur Jorge saísse. O Grêmio, no entanto, o avisou que não esperaria. Foi quando Caixinha deu o sinal positivo para que se avançasse nos detalhes do negócio. Ele está em Portugal, de férias, e deve dar o ok final ao clube logo.

Com Caixinha, o Grêmio terá um técnico que segue a cartilha de futebol definida por seus novos dirigentes de futebol, Alexandre Rossato e Guto Peixoto. O time de 2025 terá como características a intensidade, a velocidade na execução das jogadas e processos coletivos. Caixinha é adepto de um jogo em que a qualidade técnica está conectada com a energia despendida em campo.

No Bragantino, que comandou por quase duas temporadas, adotava como sistema básico o 4-3-3, com um lateral mais conservador e outro extremamente ofensivo. Juninho Capixaba, pela esquerda, tinha, inclusive, liberdade de ação na fase ofensiva. Sua dupla de zaga primava por uma saída de bola limpa. Léo Ortiz era, em muitas situações, uma espécie de armador. No meio, Lucas Fernandes e Jadson alternavam ao lado de Lucas Evengelista, cujo nome foi citado pelo técnico nas conversas com o Grêmio como modelo de volante a ser buscado. Eles atuavam quase sempre numa mesma linha, tendo à frente um meia de movimentação e bola no pé.

Neste ano, tentou que esse jogador fosse Lincoln, aquele formado no Grêmio e que, no Santa Clara e no Fenerbahçe jogava inclusive mais recuado, armando como volante. O trio ofensivo de Caixinha tinha sempre dois extremas agressivos e velozes, geralmente Helinho e Cuello, e um centroavante, Sasha. Os extremas, evidentemente, viravam marcadores na fase defensiva e precisavam ser verticais no ataque.