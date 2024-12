Ex-Grêmio, Ramiro é contratado por time dos Estados Unidos

Ramiro vai atuar no futebol norte-americano a partir de 2025. Dallas / Divulgação

Ex-Grêmio, o meia Ramiro, de 31 anos, foi anunciado pelo Dallas FC, dos Estados Unidos. O clube divulgou a novidade nesta quarta (18) em suas redes sociais.

O jogador, que estava no Cruzeiro, ficaria livre no mercado na virada do ano. Seu novo vínculo para atuar na MLS vai até o fim de 2026.

Um pouco antes do anúncio, Ramiro se despediu do clube mineiro.

"Obrigado, Cruzeiro. Foram dois anos intensos, de muito aprendizado, alegria, tristeza, superação, vitórias e derrotas. Fiz amigos que levarei pro resto da vida", escreveu, também agradecendo a Ronaldo, que foi dono da SAF da Raposa.

Ramiro surgiu no Juventude no início dos anos 2010, e chegou ao Grêmio no fim de 2012 para a temporada 2013. Ficou em Porto Alegre até 2018 e colocou os títulos da Copa do Brasil e da Libertadores em seu currículo.

Depois, se transferiu para o Corinthians e passou pelo Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, antes de se mudar para Belo Horizonte.