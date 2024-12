Ex-Grêmio encaminha acerto com o Vitória

Jogador aumentou seu currículo no futebol espanhol.

Ex-Grêmio, Fabrício Santos está perto de reforçar o Vitória em 2025 . Atualmente no Levante, da segunda divisão espanhola, o atacante de 24 anos deve retornar ao futebol brasileiro na próxima temporada, segundo o ge.globo.

Fabrício começou sua trajetória no Grêmio , onde fez sua estreia profissional em 2020. O jogador foi vice-campeão da Copa SP de Futebol Júnior do mesmo ano, ao lado de nomes como Adriel, Natã e Elias Manoel.

O clube baiano teria oferecido um contrato de três anos para o jogador, com a expectativa de finalizar o acordo em breve. Fábio Mota, presidente do time, confirmou que o negócio está bem encaminhado.

— Está tudo certo. Estamos conversando com o clube de origem — afirmou.

Depois de uma temporada no Brasil de Pelotas, mudou-se para a Espanha, onde jogou pelo Celta de Vigo, Castellón e, mais recentemente, pelo Levante.

